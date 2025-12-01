Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest 2 Aralık'ta Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 2 Aralık'ta Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 5. Engelsiz Fest'i düzenliyor; yürüyüş, gösteri, Engelsiz Survivor ve konser olacak.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 15:28
Merkezefendi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında beşinci kez düzenlediği Engelsiz Fest'i, 2 Aralık Salı günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

Program

Festival, 2 Aralık Salı günü saat 10.00'da Merkezefendi Kültür Merkezi önünden başlayacak yürüyüşle (Yenişehir Yürüyüş Yolu'nda) başlayacak.

Yürüyüşün ardından program açılışı 11.00'de gerçekleştirilecek.

12.00'de Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel bireyler performans gösterisi düzenleyecek.

14.00'te ikinci kez düzenlenecek olan Engelsiz Survivor ile heyecanlı bir yarış başlayacak.

16.00'da Merkezefendi Belediye Orkestrası Konseri ile etkinlik sona erecek.

Başkan Doğan: "Engelsiz yaşama birlikte değer katıyoruz"

"Bu yıl ‘Engelsiz Fest’imizi beşinci kez düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Tüm projelerimizde özel bireylerimizi merkeze alıyor, onların ihtiyaçlarına göre adımlar atıyoruz. İlçemizi, özel bireylerimizin yaşamın her alanına eşit şekilde katılabileceği bir yer haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Engelsiz Yaşam Akademimizde eğitim alan her bir özel birey bizler için çok kıymetli. Onların mutlu, özgüvenli ve sosyal bir hayat sürmesi en büyük önceliğimiz. Gün boyunca renkli, eğlenceli ve dolu dolu etkinliklerle gerçekleşecek festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz" dedi.

