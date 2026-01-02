Mersin Büyükşehir, 2025'te Sağlık ve Sosyal Destekte Her Kesime Ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca doğumdan yaşlılığa kadar yaşamın her aşamasına yönelik sunduğu kapsamlı sağlık ve sosyal destek hizmetleriyle vatandaşların yanında oldu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; evde sağlık hizmetinden yatağa bağımlı hastalara, onkoloji hastalarından özel bireylere kadar erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla kent genelinde çalışmaları sürdürüldü.

Kent Geneline Yaygın, Vatandaş Odaklı Hizmet

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, 2025 yılının da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı açısından vatandaş odaklı hizmetlerin ön planda olduğu bir yıl olduğunu belirterek, "2025 yılında da vatandaşlarımız, bize her zaman bir telefon kadar yakın olduklarını biliyordu ve biz de hizmetlerimizi bu anlayışla onlara ulaştırdık" dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi Sosyal Yaşam Alanına Dönüştü

Gerboğa, engelli veri tabanına kayıtlı 29 bin 197 özel bireye yönelik çok sayıda hizmetin hayata geçirildiğini vurguladı. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde atölye çalışmaları, eğitim programları, kurslar ve spor aktiviteleri düzenlendiğini belirtti ve şunları söyledi: "Engelsiz yaşam merkezimiz yalnızca eğitim verilen bir alan olmaktan çıkarılarak, birer sosyal yaşam alanına dönüştürüldü. Engelsiz yaşam parkında kurslar ve yüzme etkinlikleri gerçekleştirdik. Ailelerle birlikte, atölye ve eğitim çalışmaları hazırlayarak, hem sosyalleşme hem de eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük".

Otizm Aile Danışma Merkezi ve Erken Müdahale

Gerboğa, "Otizm Aile Danışma Merkezi’nde, 0-6 yaş arası çocuklara yönelik erken çocukluk dönemi müdahale eğitimlerinin yürütüldüğünü" belirterek merkezin çalışmaları hakkında şu verileri paylaştı: "Merkezimizde 4 bin 717 defa kişiye özel eğitim dersleri, bin 922 defa duyu bütünleme ve ergoterapi ve 483 defada bireysel psikolojik destek seansları uyguladık. Eğitim süreçlerine ailelerimizi de danışmanlık ve psikolojik destek yoluyla dâhil ederek, tüm süreci birlikte yürüttük".

Evde Sağlık, Nakil ve Bakım Hizmetleri

Evden çıkamayan, yatağa bağımlı ve ortopedik engelli bireyler ile onkoloji hastalarına yönelik hizmetlerin 2025'te devam ettiğini belirten Gerboğa, "Hastane nakil ambulansları, engelli transfer araçları ve onkoloji hastalarına özel transfer hizmetleriyle, vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarına güvenli ulaşımını sağladık" dedi. Evde sağlık, bakım ve destek hizmetleri kapsamında yıl genelinde toplam 15 bin 866 haneye ulaşılarak 109 bin 879 defa hizmet götürüldüğü kaydedildi. Ayrıca yaşlı destek birimine kayıtlı 301 kişiye çeşitli destekler sağlandı.

Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’nde Alzheimer hastalarına yönelik sosyal ve zihinsel destekleyici aktiviteler gerçekleştirildiğini aktaran Gerboğa, "Yaptığımız çalışmalarla hem hastalarımızı destekledik, hem de ailelerin bakım yükünün hafifletilmesini amaçladık" diyerek yıl boyunca merkezden yararlanan 24 kişiye toplam 10 bin 809 defa hizmet seansı uygulandığını ekledi.

Mola Evleri ve Poliklinik Hizmetleri

Özel birey ve ailelerine destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi Mola Evleri aracılığıyla yıl genelinde 3 bin 186 defa hizmet verildi. Gerboğa, "Aileler günlük işlerini hallederken, biz de özel bireylerimizle kaliteli zaman geçirdik, eğitimlerini gerçekleştirdik. Bu sayede ailelerin nefes almasını sağladık" ifadelerini kullandı.

2025 yılında poliklinik hizmetleri kapsamında birinci basamak sağlık hizmetleri sunularak temel muayene, basit tahliller, diş hekimliği ve psikolojik destek hizmetleri ile 3 bin 852 vatandaşın hizmetlerden yararlandığı bildirildi. "Sağlıklı Yaşam Merkezleri" aracılığıyla vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Medikal Malzeme Desteği ve Danışma Merkezleri

İhtiyaç sahibi vatandaşlara 2025 boyunca toplam 46 bin 449 adet medikal malzeme desteği sağlandığı belirtildi. Gerboğa, vatandaşlara tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta yatağı ve hasta alt bezi gibi destekler sunulduğunu, ayrıca "Medikal Malzeme Bakım ve Onarım Atölyesi"nde ekipmanların bakım ve onarımlarının yapıldığını ifade etti.

Mezitli Kadın Sağlığı Danışma Merkinin hizmetlerinden 5 bin 222 defa, Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi’nin hizmetlerinden ise 6 bin 305 defa yararlanıldığı bildirildi. Gerboğa, "2026 yılında da hizmetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız bize 'Alo 185 TEKSİN' üzerinden rahatlıkla ulaşabilir" diyerek açıklamasını tamamladı.

