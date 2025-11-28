Mersin'de 52 Kök Kenevir ve 11 Kilo 880 Gram Esrar Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de 52 kök kenevir ve 11 kilo 880 gram esrar ele geçirildi
Şüpheli jandarma operasyonuyla yakalanıp tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmasında, merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bir kişinin uyuşturucu elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi.
Tespit edilen şahsı takibe alan ekipler düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 52 kök kenevir bitkisi ile 11 kilo 880 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMADA YASADIŞI KENEVİR EKİP UYUŞTURUCU MADDE ÜRETEN ŞÜPHELİ YAKALANARAK TUTUKLANDI.