Mersin'de Drift ve Egzozdan Ateş: Ehliyet İptal Edildi, 55 bin 659 TL Ceza

Mersin'de drift yapıp egzozdan ateş çıkaran sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi, 55 bin 659 TL ceza kesildi ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:29
Mersin'de Drift ve Egzozdan Ateş: Ehliyet İptal Edildi, 55 bin 659 TL Ceza

Mersin'de Drift ve Egzozdan Ateş Olayı: Sürücüye Ağır Yaptırım

Mersin'de drift atıp egzozdan ateş çıkaran ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüye yönelik işlem yapıldı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan drift ve yüksek ses çıkaran egzoz görüntüleri üzerine harekete geçti.

Görüntülerdeki araç ve sürücüyü belirlemek için çalışma yapan polis, kısa sürede tespitini gerçekleştirdi.

Uygulanan Cezalar

Kural ihlalinde bulunan sürücü yakalanarak ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve 55 bin 659 TL idari para cezası kesildi.

Mevzuata aykırı şekilde kullanılan aracın ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

MERSİN'DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI DRİFT VE ABART EGZOZ GÖRÜNTÜLERİYLE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN...

MERSİN'DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI DRİFT VE ABART EGZOZ GÖRÜNTÜLERİYLE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN SÜRÜCÜYE 55 BİN 659 TL CEZA KESİLDİ; EHLİYETİ DAİMİ İPTAL EDİLİRKEN ARACI 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

MERSİN'DE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI DRİFT VE ABART EGZOZ GÖRÜNTÜLERİYLE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATAN...

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi