Mersin'de Drift ve Egzozdan Ateş: Ehliyet İptal Edildi, 55 bin 659 TL Ceza

Mersin'de Drift ve Egzozdan Ateş Olayı: Sürücüye Ağır Yaptırım

Mersin'de drift atıp egzozdan ateş çıkaran ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüye yönelik işlem yapıldı.

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan drift ve yüksek ses çıkaran egzoz görüntüleri üzerine harekete geçti.

Görüntülerdeki araç ve sürücüyü belirlemek için çalışma yapan polis, kısa sürede tespitini gerçekleştirdi.

Uygulanan Cezalar

Kural ihlalinde bulunan sürücü yakalanarak ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve 55 bin 659 TL idari para cezası kesildi.

Mevzuata aykırı şekilde kullanılan aracın ise 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi.

