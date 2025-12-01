Mersin'de düğün konvoyuna 18.867 TL ceza, 3 ehliyete geçici el

Olay ve tespit

Merkez Toroslar ilçesinde, yolu kapatarak trafiği aksatan düğün konvoyu üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güneykent Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu konvoya katılan ve yolu kapatan araçların plakaları tek tek tespit edildi.

Yapılan işlemler ve uygulanan cezalar

Belirlenen 8 şahıs hakkında TCK 179/2 kapsamında "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise sürücülere idari yaptırım uyguladı.

Toplam 18.867 TL idari para cezası kesildi. Cezalar, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak (60/1-a), trafik güvenliği ve düzenine ilişkin kurallara uymamak (47/1-d) ve standart dışı süspansiyon sistemi kullanmak (32/1) maddelerinden verildi. Ayrıca iki sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu ve bu kişiler kanun gereği sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Bir başka sürücünün ise 100 ceza puanını doldurması nedeniyle sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Emniyet'ten açıklama

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini bozarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

MERSİN'DE YOLU KAPATAN DÜĞÜN KONVOYUNA YÖNELİK POLİSİN ÇALIŞMASINDA 8 KİŞİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI 18 BİN 867 TL CEZA KESİLDİ