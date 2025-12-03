Mersin'de LPG pompası takılı aracı pompacı son anda durdurdu

Mersin'de LPG pompası takılıyken hareket eden aracı pompacı Ertuğrul Talaş son anda müdahale ederek olası faciayı önledi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:32
Toroslar'da istasyonda güvenlik kameralarına yansıyan müdahale

Mersin'in Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda yaşanan olay, olası bir faciayı önledi.

Yaklaşık 7 yıldır aynı istasyonda çalışan Ertuğrul Talaş, farklı bir araca yakıt verirken diğer pompada LPG dolumu yapılan aracın pompasının hâlâ takılı olduğunu fark etti. Sürücünün aracı hareket ettirmeye başladığını görür görmez hızla müdahale etti.

Koşarak aracın arkasına atlayan Talaş, LPG pompasını son anda sökerek gaz sızıntısı ve patlama riskini ortadan kaldırdı. O anlar istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Talaş, müdahalesinin önemini şöyle anlattı: "Farklı bir pompada yakıt verirken arkadaşımın diğer bir araca taktığı LPG pompasını gördüm. O anda da aracın hareket edeceğini fark ettim. Büyük bir tehlike olacağını hissettim ve koşarak gidip müdahale ettim. Tam pompayı sökerken zaten araç hareket haline geçti. Sökmeseydim LPG gaz kaçıracaktı ve büyük bir patlamaya neden olabilirdi".

