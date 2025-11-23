Mersin'de Makarna Fabrikasında Zirai İlaç Zehirlenmesi: 14 Kişi Etkilendi

Mersin'de Arbel Makarna Fabrikasında zirai ilaçtan zehirlenme sonucu 14 kişi etkilendi; hastanelere sevk edilenlerin sağlık durumu iyi, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:57
Mersin'de Makarna Fabrikasında Zirai İlaç Zehirlenmesi: 14 Kişi Etkilendi

Mersin'de makarna fabrikasında zirai ilaç zehirlenmesi

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'ndeki Arbel Makarna Fabrikasında bugün öğleden sonra bildirilen zirai ilaç nedeniyle zehirlenme vakaları üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Müdahale ve hastaneye sevk

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 11 kişiyi Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne nakletti. Daha sonra 3 işçinin kendi imkanlarıyla hastanelere başvurduğu, böylece etkilenen kişi sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, zehirlenmeden etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Şüpheli neden ve soruşturma

Olayın, fabrikadaki bakliyat bölümünde gerçekleştirilen ilaçlamadan kaynaklandığı iddia ediliyor. Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

