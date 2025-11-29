Mersin'de Mazot Yüklü Tanker Alev Aldı, Kara Dumanlar Yükseldi

Mersin'de Mazot Yüklü Tanker Alev Aldı

Olayın Detayları

Mersin'in Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) otoyolunun serbest bölge bağlantılı yolunda seyir halindeki bir tankerde yangın çıktı.

Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı mazot yüklü tanker, otobana giriş istikametine seyir halindeyken alev aldı. Sürücü yangını fark ederek aracı sağ şeride çekip kendini dışarı attı ve durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahaleye başladı. Kısa sürede tankeri alevler ve gökyüzünü kaplayan kara dumanlar sardı; zaman zaman alev patlamaları yaşandı.

Müdahale ve Sonuç

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma bulunmadı, ancak tanker tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

