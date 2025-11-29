Mersin'de Mazot Yüklü Tanker Alev Aldı, Kara Dumanlar Yükseldi

Mersin'de Tarsus-Adana-Gazintep otoyolunda mazot yüklü tanker alev aldı; sürücü kurtuldu, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:28
Mersin'de Mazot Yüklü Tanker Alev Aldı, Kara Dumanlar Yükseldi

Mersin'de Mazot Yüklü Tanker Alev Aldı

Olayın Detayları

Mersin'in Toroslar ilçesi Camili Mahallesi sınırlarında, Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) otoyolunun serbest bölge bağlantılı yolunda seyir halindeki bir tankerde yangın çıktı.

Ebubekir Güven idaresindeki 26 VF 647 plakalı mazot yüklü tanker, otobana giriş istikametine seyir halindeyken alev aldı. Sürücü yangını fark ederek aracı sağ şeride çekip kendini dışarı attı ve durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahaleye başladı. Kısa sürede tankeri alevler ve gökyüzünü kaplayan kara dumanlar sardı; zaman zaman alev patlamaları yaşandı.

Müdahale ve Sonuç

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma bulunmadı, ancak tanker tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'DE SEYİR HALİNDEKİ MAZOT YÜKLÜ TANKERDE ÇIKAN YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜNÜN SAĞ ŞERİDE ÇEKİP...

MERSİN'DE SEYİR HALİNDEKİ MAZOT YÜKLÜ TANKERDE ÇIKAN YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜNÜN SAĞ ŞERİDE ÇEKİP KENDİNİ DIŞARI ATTIĞI ARACI ALEVLER SARDI PEŞ PEŞE ALEV PATLAMALARI MEYDANA GELDİ.

MERSİN'DE SEYİR HALİNDEKİ MAZOT YÜKLÜ TANKERDE ÇIKAN YANGINI FARK EDEN SÜRÜCÜNÜN SAĞ ŞERİDE ÇEKİP...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Afyonkarahisar'da Takla Atan Tofaş'ın 21 Yaşındaki Sürücüsü Öldü
3
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
4
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
5
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
6
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
7
Samsun'da motosiklet alarmı: 2 bin 798 kaza, 5 ölü, 2 bin 360 yaralı (2025)

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali