Mersin'de Penceredeki 'Hırsız' Cansız Manken Vatandaşları Yanıltıyor

Mersin'de Cumhuriyet Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir binanın penceresine yerleştirilen sırt çantalı ve kapüşonlu cansız manken, pek çok kişiyi gerçek zannederek polisi arama veya pencereye taş atma girişimlerine neden oluyor. Gerçek olmadığı anlaşılınca olay genellikle tebessümle son buluyor.

Uygulamanın amacı

Sigorta şirketi, yaklaşık 5 yıl önce binanın 1. katındaki pencereye sırt çantalı, kapüşonlu bir hırsızı andıran cansız manken yerleştirerek vatandaşları hırsızlığa karşı bilinçlendirmeyi ve sigorta yaptırmaya yönlendirmeyi hedefledi. Yıllar geçmesine rağmen manken hâlâ dikkat çekiyor.

Vatandaşların tepkileri

Mete Aktaş yaşananları şöyle anlattı: "İki tane genç geçerken bana sordular, ‘Abi buraya hırsız mı giriyor?’ diye. Fakat ben onlara izah ettim, manken olduğunu söyledim. Gülüştüler, hatta öncesinden polisi aramak istemişler"

Buğru Şevik ise mankeni yıllardır gördüğünü belirterek, "Hırsız mankeni ilk gördüğüm gün, gece saat 12 sularıydı. İlk başta gerçek bir hırsız zannettim, 2-3 saniye dikkatli bakınca cansız manken olduğunu fark ettim" dedi.

Sigorta şirketinin açıklaması

Şube Müdürü Arzu Tekin uygulamayı bir farkındalık çalışması olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Duyarlı vatandaşlarımız bazen bunun gerçek bir hırsız olduğunu zannederek taş atan da oluyor, polise ihbar etmek isteyen de. Hatta bizi arayıp uyarmaya çalışanlar bile var. Ancak manken olduğunu fark ettiklerinde hem gülüyorlar hem de oluşturduğumuz farkındalığın ne kadar etkili olduğunu söylüyorlar. Bu olumlu geri dönüşleri aldıkça doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz"

İNSANLAR, HIRSIZ GÖRÜNÜMLÜ CANSIZ MANKENİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR