Mersin'de Penceredeki 'Hırsız' Cansız Manken Vatandaşları Yanıltıyor

Mersin'de sigorta şirketinin penceresine yerleştirdiği sırt çantalı, kapüşonlu cansız manken birçok kişiyi hırsız sanıp polisi arama veya taş atma girişimine yöneltiyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:37
Mersin'de Penceredeki 'Hırsız' Cansız Manken Vatandaşları Yanıltıyor

Mersin'de Penceredeki 'Hırsız' Cansız Manken Vatandaşları Yanıltıyor

Mersin'de Cumhuriyet Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir binanın penceresine yerleştirilen sırt çantalı ve kapüşonlu cansız manken, pek çok kişiyi gerçek zannederek polisi arama veya pencereye taş atma girişimlerine neden oluyor. Gerçek olmadığı anlaşılınca olay genellikle tebessümle son buluyor.

Uygulamanın amacı

Sigorta şirketi, yaklaşık 5 yıl önce binanın 1. katındaki pencereye sırt çantalı, kapüşonlu bir hırsızı andıran cansız manken yerleştirerek vatandaşları hırsızlığa karşı bilinçlendirmeyi ve sigorta yaptırmaya yönlendirmeyi hedefledi. Yıllar geçmesine rağmen manken hâlâ dikkat çekiyor.

Vatandaşların tepkileri

Mete Aktaş yaşananları şöyle anlattı: "İki tane genç geçerken bana sordular, ‘Abi buraya hırsız mı giriyor?’ diye. Fakat ben onlara izah ettim, manken olduğunu söyledim. Gülüştüler, hatta öncesinden polisi aramak istemişler"

Buğru Şevik ise mankeni yıllardır gördüğünü belirterek, "Hırsız mankeni ilk gördüğüm gün, gece saat 12 sularıydı. İlk başta gerçek bir hırsız zannettim, 2-3 saniye dikkatli bakınca cansız manken olduğunu fark ettim" dedi.

Sigorta şirketinin açıklaması

Şube Müdürü Arzu Tekin uygulamayı bir farkındalık çalışması olarak tanımladı ve şunları söyledi: "Duyarlı vatandaşlarımız bazen bunun gerçek bir hırsız olduğunu zannederek taş atan da oluyor, polise ihbar etmek isteyen de. Hatta bizi arayıp uyarmaya çalışanlar bile var. Ancak manken olduğunu fark ettiklerinde hem gülüyorlar hem de oluşturduğumuz farkındalığın ne kadar etkili olduğunu söylüyorlar. Bu olumlu geri dönüşleri aldıkça doğru bir iş yaptığımızı daha iyi anlıyoruz"

İNSANLAR, HIRSIZ GÖRÜNÜMLÜ CANSIZ MANKENİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

İNSANLAR, HIRSIZ GÖRÜNÜMLÜ CANSIZ MANKENİNİN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR

MERSİN'DE BİR BİNANIN PENCERESİNDEKİ HIRSIZ GÖRÜNÜMLÜ CANSIZ MANKEN, PEK ÇOK KİŞİYİ YANILTARAK...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL