Mersin'de Takla Atan Otomobildeki Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'de Korkunç Trafik Kazası

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesine, bir kişinin ise yaralanmasına yol açtı. Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde Muhammet Aktaş idaresindeki 33 KN 434 plakalı otomobilin, park halindeki araçlara çarpıp takla atması sonucu gerçekleşti.

Kazanın Ayrıntıları

Otomobilin sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki 3 otomobile çarptı ve takla attı. Kazayı görenlerin 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine hemen yardım ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Muhammet Aktaş ve yanındaki Sude Aktaş, sağlık ekipleri tarafından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Muhammet Aktaş kurtarılamadı.

Bu üzücü olay, Mersin'de trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Mersin'in Mut ilçesinde otomobilin park halindeki araçlara çarpıp takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.