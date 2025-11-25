Mersin’de Tırda 223 Kg Skunk Ele Geçirildi — 1 Tutuklu

Mersin'de yurt dışından gelen tırda 325 pakette 223 kilogram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan sürücü mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 20:19
Mersin’de Tırda 223 Kg Skunk Ele Geçirildi — 1 Tutuklu

Mersin’de Tırda 223 Kg Skunk Ele Geçirildi — 1 Tutuklu

Mersin yönünde yurt dışından ülkeye giriş yapan bir tıra düzenlenen operasyonda, 325 paket halinde toplam 223 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonun detayları

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleşti. Takip sonucunda tır durdurularak detaylı arama yapıldı ve aramalarda ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu. Şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklama

Mersin Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde yurt dışından ülkemize giriş yapan bir tıra yapılan operasyonda 325 paket halinde 223 kilogram ağırlığında skunk maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Mersin’imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

MERSİN’E YURT DIŞINDAN GİRİŞ YAPAN BİR TIRA DÜZENLENEN OPERASYONDA 223 KİLO UYUŞTURUCU ELE...

MERSİN’E YURT DIŞINDAN GİRİŞ YAPAN BİR TIRA DÜZENLENEN OPERASYONDA 223 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

MERSİN’E YURT DIŞINDAN GİRİŞ YAPAN BİR TIRA DÜZENLENEN OPERASYONDA 223 KİLO UYUŞTURUCU ELE...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi