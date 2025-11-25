Mersin’de Tırda 223 Kg Skunk Ele Geçirildi — 1 Tutuklu

Mersin yönünde yurt dışından ülkeye giriş yapan bir tıra düzenlenen operasyonda, 325 paket halinde toplam 223 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonun detayları

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleşti. Takip sonucunda tır durdurularak detaylı arama yapıldı ve aramalarda ele geçirilen uyuşturucuya el konuldu. Şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklama

Mersin Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen hassas, titiz ve takipli çalışmalar neticesinde yurt dışından ülkemize giriş yapan bir tıra yapılan operasyonda 325 paket halinde 223 kilogram ağırlığında skunk maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Mersin’imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

