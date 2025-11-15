Mersin'de Vatandaşlık Vaadiyle 700 Bin TL’lik Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

Olay

Yalova'dan Mersin'in Erdemli ilçesi Kocahasanlı Mahallesi'ne yerleşen Suriye uyruklu Abdul M., vatandaşlık vaadiyle dolandırıldı. Dolandırıcıların mağdurdan aldığılar arasında 32 gram ziynet eşyası, 7 bin 400 dolar ve 57 bin TL bulunuyor; toplamda yaklaşık 700 bin TL kayıp yaşandı.

Soruşturma ve Gelişme

İhbar üzerine Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin A.G. ve R.Y. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden A.G. Erdemli'de, R.Y. ise Mersin'de, başka bir kişiyi dolandırmak isterken düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyarı

Emniyet yetkilileri, vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

