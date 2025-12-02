Mersin’e 18 Elektrikli Otobüs: Sıfır Emisyonla Toplu Taşımada Dönüşüm

Mersin’e 18 Elektrikli Otobüs Hizmete Girdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada çevreci dönüşümü hızlandırmak amacıyla tamamı elektrikli 18 otobüsü hizmete aldı. Bu otobüslerden 17'si Avrupa Birliği IPA 2 Programı kapsamında temin edilirken, 1 otobüs farklı bir hibe kaynağıyla sağlandı.

Tamamen elektrikle çalışan otobüsler, sıfır emisyon, sessiz sürüş, yüksek konfor ve 300 kilometrelik menzil ile ön plana çıkıyor. Belediye, bu araçlarla hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de yakıt maliyetlerini düşürerek uzun vadede ekonomik tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Belediye yetkilisinin değerlendirmesi

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, uygulamanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli otobüsler karbondioksit ve karbonmonoksit gibi zararlı emisyonları sıfıra indiriyor. Dizel araçlara göre üçte bir, CNG’li araçlara göre ise yarı yarıya yakıt tasarrufu sağlıyor"

Demir, Türkiye’de ilk kez kullanılan dışarıdan kayar kapı sistemi ile yolcu sıkışmalarının önlendiğini, motor bölümü bulunmadığı için araçların daha sessiz çalıştığını ve otobüslerde sürücü davranış analiz sistemi, çarpışma önleme, şerit takip gibi güvenlik donanımlarının bulunduğunu, araçların 24 saat sesli-görüntülü olarak izlendiğini söyledi.

Çevresel ve toplumsal etkiler

Demir, elektrikli araçların çevreye katkısını da rakamlarla açıkladı: "18 elektrikli otobüs yılda yaklaşık 1,5 ton karbondioksit salınımını engelliyor. Bu da 6 bin 500’ün üzerinde yetişkin ağacın kesilmesini önlemek anlamına geliyor".

Vatandaşların görüşleri

Üniversite öğrencisi Buse Can, otobüslerin sessiz ve konforlu olduğuna dikkat çekerken, Ayşe Erdoğan şunları söyledi:

"Çevreyi kirletmemesi ve sessiz çalışması çok güzel. İlk bindiğim anda yakıt tasarrufu aklıma geldi"

