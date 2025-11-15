Mersin Gülnar'da trafik kazası: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 29 Ekim'de meydana gelen kazada, tedavi gören Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:31
MERSİN (İHA)

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 29 Ekim'de meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4 olarak açıklandı.

Kaza, Demirözü Mahallesi Hortu mevkii'nde gerçekleşti. Olay gününde, Mustafa C. yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile tarım işçilerini taşıyan Avni A. idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 48 yaşındaki Mustafa Kılıç da bugün yaşamını yitirdi. Böylece feci kazada ölenlerin sayısı 4 oldu.

