Mersin Gülnar'da trafik kazası: Ölü sayısı 4'e yükseldi
MERSİN (İHA)
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 29 Ekim'de meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 4 olarak açıklandı.
Kaza, Demirözü Mahallesi Hortu mevkii'nde gerçekleşti. Olay gününde, Mustafa C. yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile tarım işçilerini taşıyan Avni A. idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.
Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 48 yaşındaki Mustafa Kılıç da bugün yaşamını yitirdi. Böylece feci kazada ölenlerin sayısı 4 oldu.
GÜLNAR İLÇESİNDE 29 EKİMDE 2025 TARİHİNDE TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 12 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA, OTOMOBİLDE BULUNANLARDAN VE AĞIR YARALI OLARAK MERSİN TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖREN MUSTAFA KILIÇ (48)'TA YAŞAMINI YİTİRDİ.