Mersin Tarsus'ta 2 Katlı Bina Titreşimle Kontrollü Yıkıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde depremde ağır hasar gören 2 katlı bina, operatörün titreşimle uyguladığı yöntemle kontrollü şekilde yıkıldı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:14
Mersin’in Tarsus ilçesinde, Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bina, depremde ağır hasar görmesi nedeniyle yerinde dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi.

Yıkım Yöntemi ve Anlar

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yapılan kontrollü yıkım çalışmasında, alana gelen iş makinesinin operatörü kırıcıyı yere vurarak binayı titreştirdi. Operatörün binaya doğrudan temas etmeden uyguladığı titreşimle yapı çöktü ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güvenlik ve Müdahale

Titreşimle yıkım sırasında meydana gelen toz bulutları üzerine, bölgedeki itfaiye ekipleri toza karşı anında sulama yaptı. Yetkililer tarafından alınan önlemlerle çevre güvenliği sağlandı.

Olayın görüntüleri, yıkım yönteminin etkisini ve uygulanan güvenlik tedbirlerini gösterdi.

