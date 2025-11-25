Merzifon’da 107 Su Arızası: 35'i Ana Boru, Yeni İçme Suyu Hattı

Merzifon’da son bir ayda 107 su arızası kaydedildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde son bir ay içinde 14 mahallede toplam 107 su arızası yaşandı. Arızaların 35’i ana boru kaynaklı, 72’si abone arızası olarak tespit edildi.

Mahallelere göre arıza dağılımı

Bahçelievler Mahallesi’nde 6, Sofular Mahallesi’nde 14, Mahsen Mahallesi’nde 6, Hacıhasan Mahallesi’nde 4, Kümbet Hatun Mahallesi’nde 17, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 6, Hacıbalı Mahallesi’nde 5, Yeni Mahalle’de 7, Harmanlar Mahallesi’nde 8, Gazi Mahbup Mahallesi’nde 5, Abidehatun Mahallesi’nde 5, Yunus Emre Mahallesi’nde 11, Nusratiye Mahallesi’nde 5 ve Bağlarbaşı Mahallesi’nde 8 arıza bildirildi.

Belediye ekipleri 7/24 sahada

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, arızaların giderilmesi için Merzifon Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin mesai gözetmeksizin, 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığını belirtti. Kargı, "Ekiplerimiz, su kesintilerinin en kısa sürede çözüme kavuşması için sahada özveriyle görev yapmakta olup, siz değerli hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması adına tüm imkanlar seferber edilmektedir" diye konuştu.

Yeni içme suyu hattı projesiyle kalıcı çözüm hedefleniyor

İlçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu İçme Suyu Projesi, İsale Hatları ve İçme Suyu Depolarının Yenilenmesi Projesinin hayata geçirilmekte olduğunu vurgulayan Kargı, "Bu proje tamamlandığında mevcut altyapıdan kaynaklanan su arızaları büyük ölçüde sona erecek ve Merzifon daha modern, daha güçlü ve kesintisiz bir içme suyu altyapısına kavuşacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek için teşekkür eder, çalışmalarımızın aynı kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

