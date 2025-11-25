Merzifon’da 107 Su Arızası: 35'i Ana Boru, Yeni İçme Suyu Hattı

Merzifon'da son bir ayda 14 mahallede 107 su arızası; 35 ana boru, 72 abone arızası. Belediye yeni içme suyu hattı projesini hayata geçiriyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:41
Merzifon’da 107 Su Arızası: 35'i Ana Boru, Yeni İçme Suyu Hattı

Merzifon’da son bir ayda 107 su arızası kaydedildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde son bir ay içinde 14 mahallede toplam 107 su arızası yaşandı. Arızaların 35’i ana boru kaynaklı, 72’si abone arızası olarak tespit edildi.

Mahallelere göre arıza dağılımı

Bahçelievler Mahallesi’nde 6, Sofular Mahallesi’nde 14, Mahsen Mahallesi’nde 6, Hacıhasan Mahallesi’nde 4, Kümbet Hatun Mahallesi’nde 17, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 6, Hacıbalı Mahallesi’nde 5, Yeni Mahalle’de 7, Harmanlar Mahallesi’nde 8, Gazi Mahbup Mahallesi’nde 5, Abidehatun Mahallesi’nde 5, Yunus Emre Mahallesi’nde 11, Nusratiye Mahallesi’nde 5 ve Bağlarbaşı Mahallesi’nde 8 arıza bildirildi.

Belediye ekipleri 7/24 sahada

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, arızaların giderilmesi için Merzifon Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin mesai gözetmeksizin, 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığını belirtti. Kargı, "Ekiplerimiz, su kesintilerinin en kısa sürede çözüme kavuşması için sahada özveriyle görev yapmakta olup, siz değerli hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması adına tüm imkanlar seferber edilmektedir" diye konuştu.

Yeni içme suyu hattı projesiyle kalıcı çözüm hedefleniyor

İlçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu İçme Suyu Projesi, İsale Hatları ve İçme Suyu Depolarının Yenilenmesi Projesinin hayata geçirilmekte olduğunu vurgulayan Kargı, "Bu proje tamamlandığında mevcut altyapıdan kaynaklanan su arızaları büyük ölçüde sona erecek ve Merzifon daha modern, daha güçlü ve kesintisiz bir içme suyu altyapısına kavuşacaktır. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek için teşekkür eder, çalışmalarımızın aynı kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerini kullandı.

AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE 14 MAHALLEDE SON BİR AY İÇİNDE TOPLAM 107 SU ARIZASI...

AMASYA’NIN MERZİFON İLÇESİNDE 14 MAHALLEDE SON BİR AY İÇİNDE TOPLAM 107 SU ARIZASI YAŞANDI.

ESKİYEN HATTAKİ ARIZALARIN 35'İNİN ANA BORU ARIZASINDAN KAYNAKLI OLUP 72'SİNİN İSE ABONE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat