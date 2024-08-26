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Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditlere Yanıt

Filistin Devlet Başkanlığı ve Hamas, Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:24
Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditlere Yanıt

Mescid-i Aksa'nın Korunması Üzerine Açıklamalar

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa’da bir sinagog inşa etme çağrısını kınadı. Bu durumun, bölgede gerilimi artırabileceği kaygısına vurgu yapıldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin Açıklamaları

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “Filistin halkı, hiçbir şekilde mübarek Mescid-i Aksa'ya zarar verilmesini kabul etmeyecektir. Mescid-i Aksa, kırmızı bir çizgidir ve ona zarar verilmesine izin verilmeyecektir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

Din Savaşına Dikkat Çeken Mesajlar

Ebu Rudeyne, Ben-Gvir’in çağrısını kınayarak bunun, "tüm bölgeyi ateşe sürükleyecek bir din savaşına çıkma girişimi" olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD başta olmak üzere uluslararası topluma, Mescid-i Aksa’daki tarihi ve dini yapıyı koruma çağrısı yaptı. Ebu Rudeyne, ABD’nin fanatik Yahudileri destekleyerek Filistin halkına yönelik saldırılara teşvik ettiğine dikkat çekti.

Hamas'ın Uyarısı

Hamas da Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya sinagog inşa etme çağrısının tehlikeli olduğunu vurguladı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü "soykırım savaşı" ile Batı Şeria’daki saldırılarının "ateşe benzin dökmek" anlamına geldiği ifade edildi. Bu bağlamda, Filistin halkının mukaddesatını korumak için direnişini sürdüreceği belirtildi.

Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistinlilere "hareket geçme" çağrısında bulunulurken, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Mescid-i Aksa’ya ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemi vurgulandı.

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