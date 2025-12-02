Meslek Lisesi 'Köklerden Geleceğe Öğretmen' Gösterisiyle Beğeni Topladı

Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Meslek Lisesi, 'Köklerden Geleceğe Öğretmen' eserini Öğretmenler Günü programında sahneleyerek büyük takdir topladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:08
Öğretmenler Günü programında güçlü performans

Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Köklerden Geleceğe Öğretmen" adlı eseriyle Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde düzenlenen Öğretmenler Günü İl Kutlama Programı'nda büyük beğeni topladı. Gösteri, Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda sergilendi.

Hazırlık ve ekip

Metni Meltem Aydoğmuş tarafından hazırlanan eser; okulun Türk Dili ve Edebiyatı ile Müzik zümrelerinin yoğun çalışması sonucu sahnelendi. Oyunun hazırlıklarında başrol oynayanlar arasında Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Gülistan Turhan Özdemir, okul müdürü Şahin Taşkın ve edebiyat öğretmenleri Selçuk Karan, Ayşe Komşal, Elif Şentürk, Gamze Çalışkan yer aldı.

Müzik bölümünde Ümit Öztürk ve Kerem Keleş enstrümanlarıyla oyuna eşlik etti, okulun 70 kişilik korosunu ise Müzik Öğretmeni Hatice Fulya Donat yönetti. Oyunun görsellerini Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni Kenan İpek hazırladı.

Sahne performansı ve temalar

Oyunda Selçuk Karan bir öğretmeni canlandırırken, Ayşe Komşal tecrübeli bir öğretmeni; Elif Şentürk ise yıllar önce öğrencisi olduğu öğretmeni canlandırdı. Gerçek hayatta da Ayşe Komşal'ın bir dönem Elif Şentürk'ün öğrencisi olması, oyunun duygusallığını artırdı.

Okul Müdürü Şahin Taşkın, baba rolünde sahneye çıkarak oğul rolündeki öğrenciyle birlikte çam ağacı dikti ve salondaki yaklaşık 1500 kişilik izleyiciden yoğun alkış aldı. Oyun boyunca zilsiz eğitim, köklerden geleceğe öğretmen, şehit öğretmenler, hatıran yeter, yeşil vatan gibi temalar işlendi ve seyircilerden sık sık alkış aldı.

Okulun geçmişi ve vizyonu

1961 yılında Denizli Ticaret Lisesi olarak eğitim-öğretime başlayan kurum, 2018’den itibaren yeni binasında Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla hizmet veriyor. Okul, "Hayata Bizimle Hazırlanın" vizyonu ile akademik ve mesleki eğitimin yanı sıra müzik, spor, edebiyat ve görsel sanatlar gibi alanlarda da öğrencilerini yetiştiriyor.

Müdür Şahin Taşkın'ın değerlendirmesi

Okul Müdürü Şahin Taşkın, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak öğrencilerden NEA harflerinin çağrıştırdığı şekilde Nitelikli, Erdemli ve Atılgan bireyler olmalarını beklediklerini belirtti. Taşkın, ekip çalışmasına uyum, doğru özgüven, etkin iletişim ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığını, bu çalışmaların devamsızlıkların azalmasına, akran zorbalığının dostluğa dönüşmesine ve öğrencilerin yaptığı çalışmalardan gurur duymasına katkı sağladığını ifade etti.

Taşkın ayrıca, hizmet sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının arttığına dikkat çekerek, meslek liselerinin yetiştirdiği nitelikli bireylerin ülke için değer üreteceğini söyledi ve sözlerini "İyi ki meslek liseliyiz" diyerek tamamladı.

