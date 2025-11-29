Mesut Barzani Cizre'de: Melaye Ciziri Sempozyumu ve Tarihi Mekanlar

Programın ayrıntıları

Irak KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak’ta 4’üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu için Türkiye'ye geldi. Sempozyum, Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı ve Şırnak Üniversitesi tarafından düzenlendi ve Barzani'ye Erbil, Dohuk ve Zaho valileri eşlik etti.

Sempozyum sonrası Barzani, ilçe merkezindeki ve çevresindeki tarihi mekânları ziyaret etti. Ziyaretler arasında Mem U Zin Türbesi, Nuh Peygamber Türbesi, İsmail Ebu-İz El-Cezeri’nin mezarı, Kırmızı Medrese ve Melaye Ciziri'nin mezarı yer aldı; burada dua okudu.

Barzani'nin Cizre ziyaretinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı; çevre il ve ilçelerden takviye ekipler gün boyu görev yaptı.

Kırmızı Medrese ziyareti sırasında Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, üzerinde Mem U Zin resminin olduğu çini bir vazo hediye etti.

Programını Cizre'deki tarihi mekânları ziyaret ederek tamamlayan Mesut Barzani, beraberindeki heyetle birlikte ilçeden ayrılarak Kuzey Irak'a hareket etti.

CİZRE KAYMAKAMLIĞININ DÜZENLEDİĞİ 4’ÜNCÜ ULUSLARARASI MELAYE CİZİRİ SEMPOZYUMU İÇİN TÜRKİYE’YE GELEN KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİ (KDP) BAŞKANI MESUT BARZANİ, SEMPOZYUMA KATILDIKTAN SONRA CİZRE’DEKİ TARİHİ YERLERİ GEZDİ.