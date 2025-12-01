Meteoroloji'den Bayburt'ta yağış ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü için kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaparak buzlanma ve dona karşı dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:23
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt kent merkezi ve ilçeleri için kar yağışı uyarısında bulunarak buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Uyarının detayları

Yapılan açıklamada, havanın çok bulutlu ve yağışlı geçeceğine dikkat çekildi. Yağışların aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı, yüksek kesimlerde ise yer yer kar yağışı görülebileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

Etkilenecek bölgeler

Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü için havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı; aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışının etkili olabileceği aktarıldı.

Vatandaşlar ve sürücüler, yetkililerin uyarılarına dikkat ederek buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda çağrıldı.

