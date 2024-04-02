Meteorolojiden Marmara ve Ege için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının bugün de mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağını duyurdu. Ülkenin kuzey kesimlerinde ise Çarşamba günü itibari ile bu sıcaklıklarda düşüş gözlemlenecek. Diğer yandan MGM, Ege ve Marmara için toz taşınımı uyarısında bulundu.

MGM’nin paylaşmış olduğu verilere göre, 2 Nisan Salı günü için ülke genelinde yağış beklenmiyor. Diğer yandan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, yüksek ve eğimli yerlerde ise çığ tehlikesi devam ediyor.

Yetkililer, toz taşınımı ve çığ gibi durumlar için vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.