Mevlana’yı Anma Törenleri 752. Yıl: Karaman’da Başlıyor

Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü anma törenleri bu yıl Karaman’da başlayacak; 6 Aralık’ta yürüyüş, müzik dinletisi, sergi ve konferans düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 15:12
Mevlana’yı Anma Törenleri 752. Yıl: Karaman’da Başlıyor

Mevlana’yı Anma Törenleri Karaman’dan Başlıyor

Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Karaman’da düzenlenen törenle başlayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konya’da bu yıl 752.’si düzenlenecek anma törenlerinin, Karaman’da gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacağı belirtildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin görüşlerine yer verilen açıklamada, bu önemli başlangıcın sadece bir takvim değişikliğinden ibaret olmadığı, Karaman’ın Mevlana ailesiyle olan güçlü bağlarının yeniden hatırlanması anlamına geldiği ifade edildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayelerinde bu yıl ilk kez Karaman’da başlıyor. Mevlana’nın annesi Mader-i Mevlana’nın ebedi istirahatgahı Karaman’da bulunmaktadır. Karaman, Mevlana’nın hikmet yolculuğunun ilk ve en anlamlı duraklarından biridir. Bu durumun Karaman için büyük bir gurur olduğu kadar, Mevlana’nın sevgi, merhamet ve birlik çağrısını tüm dünyaya ulaştırma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir"

Etkinlik Programı

Anma etkinlikleri kapsamında, 6 Aralık’ta yürüyüş, müzik dinletisi, sergi ve konferans gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Karaman’ın Mevlana geleneğiyle bağlarını öne çıkaran bu açılışla, törenlerin hem yerel hem de uluslararası düzeyde dikkat çekmesi hedefleniyor.

