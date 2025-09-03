DOLAR
Mevlit Kandili Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da İdrak Edildi

Mevlit Kandili kapsamında Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu; cemaate ikramlar yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:48
Camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid programları düzenlendi

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde bir dizi program düzenlenerek kandil idrak edildi.

İl Müftülüğünce, Konya'daki camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okunurken, Mevlid-i Şerif de katılımcılarla birlikte seslendirildi.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye, İbrahim Hakkı Konyalı başta olmak üzere kentteki tüm camiler ve Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'ta da benzer programlar yapılarak Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaatlere ikramlarda bulunularak kandil geleneği paylaşım ve dayanışma içinde sürdürüldü.

