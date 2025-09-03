Mevlit Kandili Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da İdrak Edildi

Camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid programları düzenlendi

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde bir dizi program düzenlenerek kandil idrak edildi.

İl Müftülüğünce, Konya'daki camilerde gerçekleştirilen etkinliklerde Kur'an-ı Kerim okunurken, Mevlid-i Şerif de katılımcılarla birlikte seslendirildi.

Vatandaşlar, Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye, İbrahim Hakkı Konyalı başta olmak üzere kentteki tüm camiler ve Mevlana Müzesi'nde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'ta da benzer programlar yapılarak Mevlit Kandili idrak edildi.

Kentlerdeki camilerin önünde cemaatlere ikramlarda bulunularak kandil geleneği paylaşım ve dayanışma içinde sürdürüldü.