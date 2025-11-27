Mezarlık ve Defin Hizmetleri 1 Ocak 2026'da Aydın Büyükşehir'e Devrediliyor

Mezarlık ve Defin Hizmetleri Aydın Büyükşehir’e Devrediliyor

Kasım Meclis Kararıyla 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda kabul edilen karar doğrultusunda mezarlık ve defin hizmetleri, ilçe belediyelerinden alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluk alanına geçirilecek.

Karar, meclis çoğunluğunun oyuyla kabul edildi ve uygulamanın başlangıç tarihi olarak 1 Ocak 2026 belirlendi.

"İlçe belediyelerimiz 10 yıldır bu hizmeti çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu hizmet zaten Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ana göreviydi. Dolayısıyla bizim bundan kaçma gibi bir durumumuz olsaydı konuyu çok daha önce gündeme taşırdık"

Günel'den açıklama

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, meclis toplantısından sonra alınan karara ilişkin değerlendirmesinde, mezarlık ve defin hizmetlerinin Büyükşehir’in asli görevleri arasında olduğunu vurguladı.

"On yıldır ilçe belediyelerimiz çok başarılı bir şekilde mezarlık ve defin hizmetlerini vermekte. Mezarlığı tesis etmek, yerini tespit etmek, mezarlık yerleriyle ilgili çalışmalar yapmak ve defin hizmetleri zaten Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ana görevi. Defin hizmetleri ise hem ilçe hem de büyükşehirlerin görevi olabilir. Fakat tüm bu işlemler 10 yıl önce meclis kararıyla ilçe belediyelerine verilmiş. CHP’li ilçe belediyeleri olarak bu konuda daha önce önerge sunmuştuk. Görevden kaçma gibi bir durum olsaydı 10 yıldır bu konu gündeme taşınırdı. Vektörlerle mücadele konusunda büyükşehir belediyeleri bunu kanunen asla devredemez"

BAŞKAN GÜNEL: 'MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ ZATEN ANA GÖREVLERİYDİ'