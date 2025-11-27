Mezarlık ve Defin Hizmetleri 1 Ocak 2026'da Aydın Büyükşehir'e Devrediliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kasım meclis kararıyla mezarlık ve defin hizmetlerini 1 Ocak 2026'da ilçe belediyelerinden devralacak; Ömer Günel açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 22:25
Mezarlık ve Defin Hizmetleri 1 Ocak 2026'da Aydın Büyükşehir'e Devrediliyor

Mezarlık ve Defin Hizmetleri Aydın Büyükşehir’e Devrediliyor

Kasım Meclis Kararıyla 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda kabul edilen karar doğrultusunda mezarlık ve defin hizmetleri, ilçe belediyelerinden alınarak Aydın Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluk alanına geçirilecek.

Karar, meclis çoğunluğunun oyuyla kabul edildi ve uygulamanın başlangıç tarihi olarak 1 Ocak 2026 belirlendi.

"İlçe belediyelerimiz 10 yıldır bu hizmeti çok başarılı bir şekilde yürütüyor. Bu hizmet zaten Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ana göreviydi. Dolayısıyla bizim bundan kaçma gibi bir durumumuz olsaydı konuyu çok daha önce gündeme taşırdık"

Günel'den açıklama

Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, meclis toplantısından sonra alınan karara ilişkin değerlendirmesinde, mezarlık ve defin hizmetlerinin Büyükşehir’in asli görevleri arasında olduğunu vurguladı.

"On yıldır ilçe belediyelerimiz çok başarılı bir şekilde mezarlık ve defin hizmetlerini vermekte. Mezarlığı tesis etmek, yerini tespit etmek, mezarlık yerleriyle ilgili çalışmalar yapmak ve defin hizmetleri zaten Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ana görevi. Defin hizmetleri ise hem ilçe hem de büyükşehirlerin görevi olabilir. Fakat tüm bu işlemler 10 yıl önce meclis kararıyla ilçe belediyelerine verilmiş. CHP’li ilçe belediyeleri olarak bu konuda daha önce önerge sunmuştuk. Görevden kaçma gibi bir durum olsaydı 10 yıldır bu konu gündeme taşınırdı. Vektörlerle mücadele konusunda büyükşehir belediyeleri bunu kanunen asla devredemez"

BAŞKAN GÜNEL: 'MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ ZATEN ANA GÖREVLERİYDİ'

BAŞKAN GÜNEL: 'MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ ZATEN ANA GÖREVLERİYDİ'

BAŞKAN GÜNEL: 'MEZARLIK VE DEFİN HİZMETLERİ ZATEN ANA GÖREVLERİYDİ'

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da motosiklet hırsızlığı: 18 yaş altı 3 çocuk yakalandı, uyuşturucu bulundu
3
Aksaray'da 'Küseceksen Oynamayalım' Kahvehanesinde Kavga: 3 Yaralı
4
Kayseri'de Şüpheli Çanta Paniği: Fünye ile İmha
5
SMA Tip 2'li Aydem, Dubai'den sonra Ankara'da tedaviye devam ediyor
6
Bandırma yolunda tır dorsesinde yangın: 6 araç, 16 personel müdahale etti
7
Sinop’ta Plastik Kablo Dumanı Yangın Zannedildi

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?