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MHP, Gazeteciler Altaylı ve Saymaz Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazeteciler Altaylı ve Saymaz'a yönelik suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:07
MHP, Gazeteciler Altaylı ve Saymaz Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yürütülen dezenformasyon raporları doğrultusunda bu adımı attıklarını ifade etti. Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan yalan haberler için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın tespitlerine dayanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Özdemir, süreci değerlendirdiği açıklamasında, "Dezenformasyonla mücadele müspet ve saygın bir gelişme olmuştur" dedi. MHP olarak, Genel Başkanları ve dava arkadaşlarına yönelik her türlü yalan ve iftiraya dayalı yayınların titizlikle takip edildiğini belirtti. Özdemir, basın kimliği arkasına gizlenenlerin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.

Bu bağlamda, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile birlikte, bu kişilerin yayın yaptığı medya kuruluşları hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. MHP, dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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