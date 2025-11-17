MHP Kars'tan Engelli Vatandaşa Akülü Araç Desteği

MHP Kars İl Başkanlığı, Arpaçay’ın Gülyüzü köyünde yaşayan Adnan Karakaya’ya akülü araç hediye ederek hareket kabiliyetini artırdı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:45
"Hayırlı Günler Komşum, Derdin Derdimizdir" Ziyaret Programı Kapsamında Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı, engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Teşkilat, yürüme engelli Adnan Karakaya'ya akülü araç hediye ederek günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir destek sundu.

Ziyaret programı kapsamında MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, Arpaçay İlçe Başkanı Oğuzhan Daştanoğlu ve parti üyeleri, Arpaçay'ın Gülyüzü köyü'nde yaşayan Adnan Karakaya'yı evinde ziyaret etti.

Heyet, teslim sırasında bu desteğin Karakaya'nın hareket kabiliyetini artırarak yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.

Memnuniyetini dile getiren Adnan Karakaya, "Bu araç sayesinde günlük hayatım kolaylaşacak. Desteklerinden dolayı MHP teşkilatına teşekkür ederim" dedi.

Ziyaret sırasında MHP yetkilileri, köy sakinleriyle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

KARS MHP’DEN ENGELLİ VATANDAŞA AKÜLÜ ARAÇ DESTEĞİ(KARS-İHA)

