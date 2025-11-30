Mide Kanserinde Çevresel Faktörler Aileden Önce Geliyor — Op. Dr. Feridun Baysal

Op. Dr. Feridun Baysal'ın Değerlendirmesi

Elazığ Medilines Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Feridun Baysal, mide kanseriyle ilgili değerlendirmesinde çevresel faktörlerin aile faktörlerinden daha ön planda olduğunu belirtti. Baysal, mide kanserinin erkeklerde daha sık görüldüğünü ve en sık 60-70 yaş aralığında ortaya çıktığını ifade etti.

Baysal, A grubu kan sahiplerinde hastalığın biraz daha sık izlendiğini aktardı. Tuzlu beslenme, kırmızı et ağırlıklı beslenme ve yoğun sigara kullanımının mide kanseri riskini artıran önemli etkenler olduğunu vurguladı.

Tanı, Takip ve Öneriler

Baysal, toplumda mide kanseri görülme sıklığına rağmen endoskopinin erken teşhiste kritik rol oynadığını belirtti. Buna göre:

40 yaşını aşmış kişilerde bir gün dahi mide ağrısı hissedilirse mutlaka endoskopi öneriliyor. 40 yaş altındaki bireylerde aile öyküsü yoksa kısa süreli ilaç tedavisi (yaklaşık 30 gün) uygulanabileceğini; ağrı geçmezse endoskopi ile tanı konulduğunu söyledi.

Yaşa bakılmaksızın reflü şikayeti olanlara da endoskopi önerildiğini belirten Baysal, endoskopide görülen polip ve kitlelerden alınan biyopsilerle mide kanseri tanısının konduğunu aktardı.

Helikobakter pilori ve Genetik Faktörler

Baysal, Helikobakter pilori bakterisinin kronik gastrit, ülser ve mide kanserine yatkınlığı artıran bir etken olduğunu söyledi. Bu bakteri tespit edildiğinde mutlaka eradikasyon (öldürülme) gerektiğini vurguladı.

Ayrıca bazı gen mutasyonlarının (APC ve CDH1) mide kanseri riskini artırdığını belirten Baysal, ancak genel olarak çevresel etmenlerin ve beslenme alışkanlıklarının ön planda olduğunu ifade etti.

Klinik Bulgular ve Son Uyarılar

Mide kanserinin belirtileri arasında zayıflama ve mide ağrısı olabileceğini hatırlatan Baysal, bu semptomlarda dikkatli olunmasını önerdi. Erkeklerde hastalığın kadınlara göre biraz daha sık görülmesinin nedenini ise büyük ölçüde yeme-içme alışkanlıkları ve sigara kullanım yoğunluğuna bağladı.

Özetle, Op. Dr. Feridun Baysal, mide kanserinde erken tanı için endoskopinin önemine dikkat çekti; beslenme, tuz, kırmızı et, sigara ve Helikobakter pilori eradikasyonunun risk yönetiminde öncelikli olduğunu belirtti.

MİDE KANSERİNDE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN AİLE FAKTÖRLERİNDEN DAHA ÖN PLANDA OLDUĞUNU BELİRTEN GENEL CERRAH UZMANI OP. DR. FERİDUN BAYSAL, "MİDE KANSERİNİN KADINLARA NAZARAN ERKEKLERDE DAHA SIK GÖZÜKEN BİR HASTALIK OLDUĞUNU BELİRTTİ