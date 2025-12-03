MIDVOLGA-2 Tankeri Sinop Açıklarında: Uzman Ekipler İnceleme İçin Bekliyor

80 mil açıkta saldırıya uğrayan gemi, Sinop açıklarına demir attı

MIDVOLGA-2 isimli tanker, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı yüklü seyir halindeyken uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğradı.

Olayın ardından gemi kıyıya doğru hareket etti ve Türk kara sularına giriş yaptı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri gemiye eskortluk ederek hattı takip etti ve tanker Sinop açıklarında demir attı.

Sinop açıklarında demirleyen gemi için uzman ekipler bekleniyor. Geminin yoluna devam edebilmesi için uzman ekipler gemiye giderek inceleme yapacaklar ve gerekli kontroller tamamlandıktan sonra seyrine devam etmesine izin verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir

Yetkililer, gemideki 13 personelin durumunun iyi olduğunu, şu aşamada yardım talebi bulunmadığını belirtti. Uzman ekiplerin gerçekleştireceği incelemeler, geminin güvenli şekilde seyrine devam etmesi açısından belirleyici olacak.

RUSYA'DAN GÜRCİSTAN'A GİTMEKTEYKEN SALDIRIYA UĞRAYAN "MIDVOLGA-2" İSİMLİ GEMİ, SİNOP AÇIKLARINDA YOLUNA DEVAM ETMEK İÇİN UZMAN EKİPLERİ BEKLİYOR.