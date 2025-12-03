MIDVOLGA-2 Tankeri Sinop Açıklarında: Uzman Ekipler İnceleme İçin Bekliyor

Rusya’dan Gürcistan’a giden MIDVOLGA-2 tankeri, 80 mil açıkta saldırı sonrası Sinop açıklarına demir attı; 13 mürettebat sağ, uzman ekipler inceleme için bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:44
MIDVOLGA-2 Tankeri Sinop Açıklarında: Uzman Ekipler İnceleme İçin Bekliyor

MIDVOLGA-2 Tankeri Sinop Açıklarında: Uzman Ekipler İnceleme İçin Bekliyor

80 mil açıkta saldırıya uğrayan gemi, Sinop açıklarına demir attı

MIDVOLGA-2 isimli tanker, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı yüklü seyir halindeyken uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğradı.

Olayın ardından gemi kıyıya doğru hareket etti ve Türk kara sularına giriş yaptı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri gemiye eskortluk ederek hattı takip etti ve tanker Sinop açıklarında demir attı.

Sinop açıklarında demirleyen gemi için uzman ekipler bekleniyor. Geminin yoluna devam edebilmesi için uzman ekipler gemiye giderek inceleme yapacaklar ve gerekli kontroller tamamlandıktan sonra seyrine devam etmesine izin verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçeği yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir

Yetkililer, gemideki 13 personelin durumunun iyi olduğunu, şu aşamada yardım talebi bulunmadığını belirtti. Uzman ekiplerin gerçekleştireceği incelemeler, geminin güvenli şekilde seyrine devam etmesi açısından belirleyici olacak.

RUSYA'DAN GÜRCİSTAN'A GİTMEKTEYKEN SALDIRIYA UĞRAYAN "MIDVOLGA-2" İSİMLİ GEMİ, SİNOP AÇIKLARINDA...

RUSYA'DAN GÜRCİSTAN'A GİTMEKTEYKEN SALDIRIYA UĞRAYAN "MIDVOLGA-2" İSİMLİ GEMİ, SİNOP AÇIKLARINDA YOLUNA DEVAM ETMEK İÇİN UZMAN EKİPLERİ BEKLİYOR.

RUSYA'DAN GÜRCİSTAN'A GİTMEKTEYKEN SALDIRIYA UĞRAYAN "MIDVOLGA-2" İSİMLİ GEMİ, SİNOP AÇIKLARINDA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ Hipodromu'nda Dünya Engelliler Günü: Empati Parkuru ve Atla Terapi
2
Tomarza Kaymakamı Selim Eser'ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
3
Batuhan Eruçar Tarsus’ta Gençlere İlham Verdi — Serebral Palsili Milli Yüzücü
4
Talas’ta Yunus Buyükkuşoğlu Özel Eğitim Okulu 3 Aralık’ta Açıldı
5
Kocagöz’den Müjde: Kepez’te Engelli Farkındalık Komisyonu Oy Birliğiyle Kuruldu
6
Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: Midyat'ta 3 Şüpheli Yakalandı
7
Antalya'da ilkokulda akran zorbalığı: Kız öğrenci 11 kişiyle darbedildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?