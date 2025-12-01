Midyat'ta Beton Mikseri Devrildi: 06 FV 7982 Plakalı Araçtan Sürücü Yaralandı

Midyat'ta beton mikseri devrildi: Sürücü yaralandı

Mercimekli Mahallesi'nde meydana gelen kazada araç yol kenarına devrildi

Edinilen bilgiye göre, Mardinin Midyat ilçesine bağlı Mercimekli Mahallesinde, 06 FV 7982 plakalı beton mikseri kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü araçta sıkıştı; itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

MARDİN'DE KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLEN BETON MİKSERİNİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.