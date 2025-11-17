Midyat'ta otomobil ile açık kasa kamyonet çarpıştı — 2 yaralı

Midyat'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde, Dargeçit yolu çıkışında bir otomobil ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazanın Detayları

Edinilen bilgiye göre, çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Abdüllatif G. (58) ile Yusuf K. (38) yaralandı.

Müdahale ve Hastaneye Sevk

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki kişi de Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

