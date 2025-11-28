Milas 23 Nisan İlkokulu'nda 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Eğitimi

Milas 23 Nisan İlkokulu'nda İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında öğrencilere kapsamlı sağlık eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:15
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' programı, Milas'ta okullarda uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milas 23 Nisan İlkokulu'nda İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği ve yöntemleri

İlkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde sağlıklı beslenme, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, fiziksel aktivitenin önemi, hastalıklardan korunma yöntemleri ve günlük hayatta uygulanabilecek basit sağlık kuralları detaylı şekilde anlatıldı. Sağlık personeli, örnekler ve görsellerle desteklenen sunumlarla öğrencilerin konuları daha iyi kavramasını sağladı.

Öğrenci katılımı ve bilgilendirme materyalleri

Öğrencilerin aktif katılımıyla geçen eğitimde soru-cevap bölümü de yer aldı. Çocuklar merak ettikleri konularda sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Eğitim sonunda bilinçlendirme amaçlı broşürler dağıtılarak öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi hedeflendi.

Resmi açıklama ve devam eden program

İlçe Sağlık Müdürlüğü adına yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında ilçemizde tüm okullarda eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın erken yaşta doğru sağlık alışkanlıkları edinmesi için her konuda artan eğitimlerimiz devam ediyor" denildi.

Okulun değerlendirmesi

Okul yönetimi, programın öğrenciler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekerek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Projenin Milas genelindeki okullarda devam edeceği belirtildi.

