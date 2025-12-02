Milas Euromos’ta Türkiye’nin İlk Antik Astronomi Etkinliği

Radikal Okulları, Ay ve Mars Köyü Projesi kapsamında Muğla’nın Milas ilçesindeki Euromos Antik Kentinde antik dünyanın gökyüzü bilgisi ile modern astronomiyi bir araya getiren Antik Astronomi Etkinliği düzenledi. Etkinlik, öğrencilere hem eğitim hem de deneyim odaklı benzersiz bir program sundu.

Etkinlik ve uygulamalar

Programda katılımcılara antik dönemin gözlem yöntemleri ile günümüz astronomi tekniklerini birleştiren uygulamalar ve gözlemler yapma imkânı sağlandı. Euromos’un tarihî dokusu, gözlem ve eğitim etkinlikleri için uygun hale getirildi; katılımcılar uygulamalara yoğun ilgi gösterdi.

Katkı ve koordinasyon

Etkinliğin hazırlanmasında kazı başkanı Prof. Dr. Abuzer Kızıl, kazı başkan yardımcısı Mazlum Çur ve kazı ekibi önemli katkılar sundu. Alan gezisi, Milas Müzesine bağlı arkeolog Deniz Baş eşliğinde gerçekleştirildi. Organizasyon sürecini proje yöneticileri Müge Özkan Çakır ve Şule Baş yürüttü; bilimsel koordinasyon ise astronomlar Duygu ve Murat Esendemir tarafından sağlandı.

Değerlendirme ve önemi

Etkinlik, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıması nedeniyle akademik çevrelerin ve genç katılımcıların dikkatini çekti. Euromos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen çalışma, kültürel miras ile çağdaş bilimin buluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açıklama

Radikal Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sevi Şeneken etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu önemli projede Radikal Okulları olarak bilimsel çalışmalara öncülük yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

