Milas Müzesi'nden Kültürel Miras İçin Farkındalık Seferberliği

Uluslararası Kültür Varlıklarının Yasadışı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Milas Müze Müdürlüğü, kültürel mirasın korunmasına dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir farkındalık programı gerçekleştirdi. Etkinlik, öğrenci ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla düzenlendi.

Etkinlikte Vurgulanan Temalar

Müdürlük, kültürel varlıkların korunmasının yalnızca kurumların değil toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, kültürel mirasın korunmasının geçmişe saygı ve geleceğe karşı görev bilinci olduğu ifade edildi. Ayrıca Müdürlük tarafından yıl boyunca mahallelerde vatandaşlara, okullarda öğrencilere ve kolluk personeline yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Katılımcılar ve Sunumlar

UNESCO tarafından ilan edilen özel gün çerçevesinde düzenlenen programda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras ve Arkeoloji Bölümü öğrencileri ile Milas İlçe Jandarma Komutanlığı personeline sunumlar yapıldı. Sunumlarda; kültür varlıklarının korunması, kaçak kazı yöntemleri, yasadışı ticaretin uluslararası boyutu, kültürel tahribatın önlenmesi ve müze-kolluk iş birliğinin önemi ele alındı.

Bölgesel Öneme Dikkat Çekildi

Etkinlikte Milas ve çevresinin arkeolojik zenginliği ön plana çıkarıldı. Bölgedeki tarihi alanların korunmasının stratejik bir önem taşıdığı vurgulandı ve yetkililer, kültürel miras bilincinin artırılmasının kaçakçılıkla mücadelede ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir tarih aktarımında kritik rol oynadığını belirtti.

