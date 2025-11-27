Milas'ta 75 Yaşındaki Alzheimer Hastası Nahit Bahar Sağ Bulundu

Milas'ta 75 yaşındaki Alzheimer hastası Nahit Bahar, Jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla 27 Kasım 2025 sabahı sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:44
Milas'ta 75 Yaşındaki Alzheimer Hastası Nahit Bahar Sağ Bulundu

Milas'ta 75 Yaşındaki Alzheimer Hastası Nahit Bahar Sağ Bulundu

Jandarma ve AFAD'ın koordineli arama-kurtarma çalışması sonuç verdi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bağdamları Mahallesinde gece saatlerinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Nahit Bahar, kısa sürede ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Kasım 2025 günü saat 01.00 sıralarında Milas Jandarma Karakol Komutanlığına Nahit Bahar’ın kayıp olduğu ihbarı ulaştı. Jandarma ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı.

Durumun Muğla İl AFAD Müdürlüğüne bildirilmesiyle AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Gece boyunca Bağdamları Mahallesi ve çevresinde yürütülen koordineli çalışmanın ardından Bahar, sabah erken saatlerde ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

İlk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

MİLAS’TA KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM BULUNDU

MİLAS’TA KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM BULUNDU

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili
7
TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?