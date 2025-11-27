Milas'ta 75 Yaşındaki Alzheimer Hastası Nahit Bahar Sağ Bulundu

Jandarma ve AFAD'ın koordineli arama-kurtarma çalışması sonuç verdi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Bağdamları Mahallesinde gece saatlerinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Nahit Bahar, kısa sürede ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Kasım 2025 günü saat 01.00 sıralarında Milas Jandarma Karakol Komutanlığına Nahit Bahar’ın kayıp olduğu ihbarı ulaştı. Jandarma ekipleri vakit kaybetmeden arama çalışmalarına başladı.

Durumun Muğla İl AFAD Müdürlüğüne bildirilmesiyle AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Gece boyunca Bağdamları Mahallesi ve çevresinde yürütülen koordineli çalışmanın ardından Bahar, sabah erken saatlerde ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

İlk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

MİLAS’TA KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI ADAM BULUNDU