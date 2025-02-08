Milli Eğitim Bakanı Tekin: 18 Milyon Öğrenci ve 75 Bin Okul Var

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Eğitim İstatistiklerini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öze Dönüş Platformu'nun toplantısında konuştu. Tekin, Türkiye'deki eğitim durumu hakkında çarpıcı veriler paylaştı. "Şu anda yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var ve özel okullarla beraber yaklaşık 75 bin de okulumuz bulunuyor. Derslik sayımız ise 735 bindir," dedi.

Öğretmen Atama Oranı

Bakan Tekin, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde atandığını vurguladı. 2002'den bu yana derslik sayısının iki katına çıktığını ifade eden Tekin, eğitimdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yabancı Okullar ve Eğitim Hakları

Lozan Antlaşması'na atıfta bulunan Tekin, Türkiye'deki yabancı okulların durumuna dikkat çekti. "Batı Trakya'daki Türk azınlığın eğitim hakkını teminat altına almalıyız. Yunanistan'da Türk azınlık okullarının sayısı, Lozan'ın imzalandığı zamandan bu yana dörtte bire düşmüş durumda," diye belirtti. Yunanistan'ın okulları kapatmasına karşılık Türkiye'nin bu okulları yaşatma çabalarına vurgu yaptı.

Tarih ve Eğitim İçin Öneriler

Tekin, tarih kitaplarında kullanılan "tehcir" ifadesinin tartışmaya açık olduğunu ve bunun zorla göç anlamına geldiğini ifade etti. "Osmanlı Devleti'nin iskan kanunu çıkardığı dönemde, bu kanunun adının Tehcir Kanunu değil, Sevk ve İskan Kanunu olduğunu unutmamalıyız," dedi.

Coğrafya ve Kültürel Bağlar

Bakan Tekin, Türklerin anayurdu olarak bilinen coğrafyayı Rusya'nın "Orta Asya" olarak adlandırmasına değindi. "Biz çocuklarımıza hala 'Orta Asya' diyoruz. Ancak bu, kültürel bağlarımızı zayıflatıyor. Bugün, 'Orta Asya' demeyelim, 'Türkistan' diyelim. Çünkü orijinal ve doğru adı odur," ifadelerini kullandı.

Kültürel Bilinç Oluşturma Çabası

Tekin, Türkiye’nin gönül coğrafyasına dair eğitim müfredatı konusunda da önemli projeler geliştirdiklerini belirtti. "Kültür ve Gönül Coğrafyamız" adı altında bir komisyon kurduk," dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Tekin'e platform tarafından bir hediye takdim edildi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi ve ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca gibi önemli isimler de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öze Dönüş Platformu tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "2025-2026 Dönemi Şubat Ayı Toplantısı"'na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öze Dönüş Platformu tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "2025-2026 Dönemi Şubat Ayı Toplantısı"'na katılarak konuşma yaptı.