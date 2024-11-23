Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Özgürleşme Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi'nde Konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi"'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, maarif modelinin temel unsurlarının dijital okuryazarlık, eleştirel düşünce becerileri ve değerler eğitimi olduğunu vurgulayarak, bu unsurların çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesine rehberlik ettiğini ifade etti.

Özgürleşmek ve Kendi Özüne Yolculuk

Tekin, zirvenin özgürleştiren sınırlar temasının geçtiğimiz yılki “öze dönüş” temasını hatırlattığını belirtti. “Özgürleşmek, insanın kendi özüne yapılan bir yolculuktur.” diyerek bu yolculuğun, insan varoluşunun ahlaki potansiyelini keşfetmeye yönelik olduğunu söyledi.

Özgürlük, Sınırlarla Anlam Kazanır

Bakan Tekin, özgürlüğün bireyin kendini ait hissetmesi ile anlam bulduğunu kaydetti ve “Gerçek özgürlük, bireyin sınırlarını anlaması ve kendi haklarını dengelemesi ile hayat bulur.” dedi. Günümüz dijital çağının yeni başıboşluk kültürüyle gençlerin sınırlarını yitirme tehlikesi yaşadığını savundu.

Eğitim, Bir Yol Haritası Sunuyor

Tekin, eğitim alanında önemli çalışmalara ağırlık verdiklerini vurgulayarak, “Eğitim, bireyin kimliğini, değerlerini ve aidiyetini keşfetmesine rehberlik eden bir süreçtir.” ifadesini kullandı. Eğitim sisteminin özgür bireyler yetiştirmek üzere sürekli güncellendiğini dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İle Güçlü Eğitim Vizyonu

Yeni eğitim programları ile çocukların yalnızca bireysel yönden değil, topluma da katkı sunmasını hedeflediklerini aktaran Bakan Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde güçlü bir eğitim vizyonu sunacaklarını duyurdu.

Özgürlük ve Sorumluluk Dengesi

“Dijital dünyada başıboş şekilde savrulan bireyler değil, bilgiye sahip çıkan ve sorumlulukla hareket eden nesiller yetiştirmek istiyoruz.” diyen Tekin, eğitimle çocukların sınırlarını keşfetmeye yönelik bir yol haritası sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Daha Özgür Yarınlar İçin Mücadele Edilmeli

Tekin, “Özgürlük, erdemle sınırlanan ve sorumlulukla şekillenen bir değerdir.” diyerek, herkesin bu değeri sahiplenmesi gerektiğini vurguladı. “Daha özgür yarınların dünyası için yoğun bir şekilde mücadele etmeliyiz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.