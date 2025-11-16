Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi

Bakan Yusuf Tekin, Başkan Sami Er'i ziyaret ederek 6 Şubat 2023 sonrası Malatya'daki eğitim yatırımları ve yeni kütüphane projesini inceledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:07
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i Ziyaret Etti

Ziyarette eğitim yatırımları ve kütüphane projesi ele alındı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya'ya yapılan eğitim yatırımları ve yürütülen projeler gündeme geldi. Başkan Er, belediyenin fuaye alanında inşa edilen ve bölgenin en büyük kütüphanesi olacak projenin detaylarını Bakan Tekin'e aktardı.

Er, proje kapsamında 3 bin 300 metrekarelik zemin üzerine toplamda 6 bin 600 m2’lik alanda çalışıldığını; 920 metrekarelik serbest çalışma salonu ve bin 50 metrekarelik meydan amfi gibi alanların yer alacağını belirtti. Ayrıca, 815 kişilik kütüphanenin 7/24 hizmet vereceği ve ziyaretçilere günde 3 öğün çorba, çay, kahve ikram edileceği bilgisi paylaşıldı.

Projeyi inceleyen ve beğenisini dile getiren Bakan Tekin, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette Bakan Tekin'e, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır eşlik etti.

Görüşme sonunda Başkan Sami Er, Bakan Yusuf Tekin'e ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER’İ MAKAMINDA ZİYARET...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAMİ ER’İ MAKAMINDA ZİYARET...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sultanbeyli'de elektrikli scooter kazası: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
2
Seydikemer'de Orman Yangını: Çaltıözü Mahallesi'nde Alevler
3
Almanya'dan 100 milyon euroluk dron savunma planı
4
Samsun'da Şakalaşma Faciası: 24 Yaşındaki Gökhan Güney Pompalı Tüfekle Öldü
5
Selman Oğuzhan Eser Trafik Kazası Geçirdi — Aile Hafif Yaralandı
6
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi
7
Mehmet Ali Doğan'ın 'Sınırlanmış Alanlar Şamanik Görseller' Sergisi SANKO'da

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?