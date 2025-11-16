Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya'da: Başkan Sami Er ile eğitim projelerini değerlendirdi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i Ziyaret Etti

Ziyarette eğitim yatırımları ve kütüphane projesi ele alındı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası Malatya'ya yapılan eğitim yatırımları ve yürütülen projeler gündeme geldi. Başkan Er, belediyenin fuaye alanında inşa edilen ve bölgenin en büyük kütüphanesi olacak projenin detaylarını Bakan Tekin'e aktardı.

Er, proje kapsamında 3 bin 300 metrekarelik zemin üzerine toplamda 6 bin 600 m2’lik alanda çalışıldığını; 920 metrekarelik serbest çalışma salonu ve bin 50 metrekarelik meydan amfi gibi alanların yer alacağını belirtti. Ayrıca, 815 kişilik kütüphanenin 7/24 hizmet vereceği ve ziyaretçilere günde 3 öğün çorba, çay, kahve ikram edileceği bilgisi paylaşıldı.

Projeyi inceleyen ve beğenisini dile getiren Bakan Tekin, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette Bakan Tekin'e, Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır eşlik etti.

Görüşme sonunda Başkan Sami Er, Bakan Yusuf Tekin'e ziyaret anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

