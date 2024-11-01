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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nevşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Tekin, nevşehirde AK Parti ve Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:55
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Nevşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'de önemli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tekin, burada İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve diğer partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı Ziyareti

Ziyaret sırasında Tekin, il ve ilçe yöneticileriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanlığı'ndaki buluşmasının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne geçiş yaptı.

Üniversite Ziyareti

Rektörlük binası girişinde Vali Ali Fidan ve Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin tarafından karşılanan Bakan Tekin, rektörlük makamında üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bu ziyaretlerin basına kapalı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti....

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tekin, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün (solda) ve partililerce karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti....

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağda), Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tekin, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde, İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün (solda) ve partililerce karşılandı.

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