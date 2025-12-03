Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Zonguldak ve İlçelerine Saha Ziyareti

Birim amirleri, Yusuf Tekin talimatıyla Zonguldak merkez ve yedi ilçede okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerle buluşup eğitim politikalarını istişare etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 18:11
Milli Eğitim Bakanlığı birim amirleri, Bakan Yusuf Tekin’in talimatıyla Zonguldak ve ilçelerinde kapsamlı saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet, Zonguldak merkez ve yedi ilçede kaymakamlar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim politikaları ve yerel ihtiyaçlar üzerine istişarelerde bulundu.

Ziyaret ve açılış programı

Bugün, Bakan Tekin’in katılımıyla düzenlenen Karadeniz Ereğli Özel Eğitim Kampüsü açılış programı öncesinde genel müdürler, il merkezinde ve ilçelerde okulları ziyaret etti. Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, ilçe kaymakamları ve diğer yöneticilerle görüşmeler yapıldı; okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle yüz yüze temas sağlandı.

Toplantılar, ders izleme ve saha değerlendirmesi

Genel müdürler sınıflarda derslere katıldı, öğretmenler odasında eğitimcilerle buluştu ve her kademeden yöneticinin katıldığı toplantılar düzenlendi. Toplantılarda yöneticiler ile öğretmenlerin görüş, öneri ve talepleri dinlendi; yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri değerlendirilerek yerelde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik istişareler yapıldı.

Katılımcılar, Bakanlığın yürüttüğü politikalar ile sahadan gelen talepler doğrultusunda uygulamada yapılan değişiklikler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Toplantılarda yöneticiler ve öğretmenler, karar alma süreçlerine dahil edilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

