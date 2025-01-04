DOLAR
35,36 -0,01%
EURO
36,47 -0,01%
ALTIN
2.999,46 -0,14%
BITCOIN
3.472.336,09 0,17%

Milli Masa Tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Paralimpik oyunların başarılı isimleri Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:31
Milli Masa Tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Paralimpik Oyunların Yıldızları Oylamada

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcuları arasında yer alan milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bu anlamlı etkinlik, Türkiye'nin spor alanındaki başarılarını ve sporcularını ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Öztürk ve Turan, katıldıkları bu oylama ile Türk sporunu uluslararası alanda temsil etmeye devam ediyor.

Yetkililerden Destek

Oylama, sporcuların motivasyonunu artırmanın yanı sıra, paralimpik sporların yaygınlaştırılmasına da katkı sağlıyor. Katılımcılar, Anadolu Ajansı'nın sunduğu bu fırsatı değerlendirerek, Türk sporunun gururunu daha fazla duyurmak için çalışmalara devam ediyor.

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcularından milli masa tenisçiler...

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcularından milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk (sağda) ve Nesim Turan (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcularından milli masa tenisçiler...

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcularından milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk (sağda) ve Nesim Turan (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, En Düşük Emekli Maaşı İçin Yeni Çalışma Başlatacak
2
Büyük Çamlıca Camisi'nde Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu 11 Ocak'ta Başlıyor
3
Türkiye-Hindistan Konteyner Taşımacılığı Artıyor: Turkon Line Yeni Seferlere Başlıyor
4
MEB, Mevsimlik Tarım İşçisi Aileler İçin Eğitim Önlemlerini Artırıyor
5
Sahil Güvenlik Komutanı Bahadır, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
6
Ağrı'da Dondurucu Soğuklar Kaş ve Kirpiklerde Kırağı Oluşturdu
7
Texas'ta Alışveriş Merkezinde Yangın: 579 Hayvan Hayatını Kaybetti

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!