Milli Masa Tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Paralimpik Oyunların Yıldızları Oylamada

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcuları arasında yer alan milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bu anlamlı etkinlik, Türkiye'nin spor alanındaki başarılarını ve sporcularını ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Öztürk ve Turan, katıldıkları bu oylama ile Türk sporunu uluslararası alanda temsil etmeye devam ediyor.

Yetkililerden Destek

Oylama, sporcuların motivasyonunu artırmanın yanı sıra, paralimpik sporların yaygınlaştırılmasına da katkı sağlıyor. Katılımcılar, Anadolu Ajansı'nın sunduğu bu fırsatı değerlendirerek, Türk sporunun gururunu daha fazla duyurmak için çalışmalara devam ediyor.

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcularından milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk (sağda) ve Nesim Turan (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Türk spor tarihinin paralimpik oyunlardaki en başarılı sporcularından milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk (sağda) ve Nesim Turan (solda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.