Milli Savunma Bakanı Güler, Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik sert mesajlar vererek, "Silahlarını hemen teslim etmelidirler" dedi. Bakan, bu açıklamayı şehit ve gazi aileleriyle birlikte iftar programında yaptı.

Şehit ve Gazi Ailelerine Minnet

Bakan Güler, iftar programında yaptığı konuşmada, şehit ve gazi ailelerinin vatan için büyük fedakarlıklar sergilediğine dikkat çekti. "Sizler, Türk milletinin baş tacı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin manevi mimarlarının biricik emanetisiniz. Devletimiz ve yüce Türk milleti, sizlere minnettardır." şeklinde konuştu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Güler, uzun yıllardır terörle mücadelenin ön planda olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir zaman vatan uğruna sergilediğimiz onurlu ve şanlı mücadelemizden vazgeçmedik. Şehit ve gazilerimizden aldığımız cesaretle vatanımıza canımız pahasına sahip çıktık." ifadelerini kullandı.

Yeni Bir Dönüm Noktası

Güler, gelinen süreçte yeni bir dönemin eşiğinde olunduğunu belirterek, "Silah bırakma talimatı alan terör örgütünün derhal gereğini yapması gerekmektedir." dedi. PKK ve uzantılarının yeniden yapılanmalarına fırsat verilmeyeceğinin altını çizen Bakan, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörsüz bir Türkiye hedefimizi gerçekleştirmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Savunma Sanayisinde Güçlü Bir Türkiye

Bakan Güler, Türkiye'nin savunma sanayisinin gıpta ile takip edilen bir seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Gelişmiş yerli ve milli savunma sanayimizle uluslararası güvenlikteki rolümüz giderek güçlenmektedir." ifadeleriyle dikkat çekti. Türkiye'nin, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde barış ve istikrara katkı sağladığını belirtti.

Bakan Güler'in yanında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve bakan yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet de bulunuyordu.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi. Bakan Güler, programda konuşma yaptı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi. Bakan Güler, programda konuşma yaptı.