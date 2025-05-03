Milli Savunma Bakanı Güler, TEKNOFEST KKTC'de Gençlerle Buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle bir araya gelerek geleceğin teknoloji umutlarını keşfetti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla birlikte TEKNOFEST alanını gezdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte stantları dolaşan Güler, teknoloji meraklısı gençlerle buluşarak onların geliştirdiği teknolojik ürünleri inceledi ve bu yenilikler hakkında bilgi aldı.

Bu tür etkinlikler, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflerken, Milli Savunma Bakanlığı'nın da gençleri destekleme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle buluştu. Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla TEKNOFEST alanını gezdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan Güler ve beraberindekiler, gençlerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST KKTC'de gençlerle buluştu. Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarıyla TEKNOFEST alanını gezdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile stantları dolaşan Güler ve beraberindekiler, gençlerle bir araya geldi.