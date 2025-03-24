Mısır, Gazze'deki Yerinden Edilme İddalarını Yeniden Yalanladı

Mısır, Filistinlilerin Gazze'den yerinden edilmesine yönelik tüm iddiaları kararlılıkla reddetti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:54
Mısır, Gazze'deki Yerinden Edilme İddalarını Yeniden Yalanladı

Mısır, Gazze bölgesindeki Filistinlilerin yerinden edilmesi iddialarını yeniden yalanladı. Kahire yönetimi, bu konudaki kararlı duruşunu bir kez daha ifade etti.

Mısır Enformasyon Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Filistinli kardeşlerimizin zorla veya gönüllü olarak Gazze Şeridi'nden, özellikle Mısır'a ya da başka bir yere gönderilmesine yönelik girişimleri kesinlikle reddetmektedir," ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, Mısır'ın bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilmesine dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca, açıklamada yerinden edilmenin "Filistin davasının tasfiyesi" anlamına geleceği ve Mısır'ın milli güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturacağı vurgulandı. Mısır'ın ekonomik yardım karşılığında Filistinlilerin yerinden edilmesi ile ilgili değişiklik yapacağı iddiaları da kesin bir dille reddedildi.

İsrail medyasında, Mısır'ın Gazze'den 500 bin Filistinliyi "Gazze'nin yeniden inşası kapsamında" Kuzey Sina'da bir kente yerleştirmeye hazırlandığına dair haberler çıkarılmıştı. Bu iddialar 21 Mart tarihinde Mısır yönetimi tarafından yalanlandı.

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