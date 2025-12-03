Mısırlı ve Suudi Girişimsel Radyologlar ESOGÜ'de Prof. Dr. Berat Acu'yu Canlı İzledi

Yurt dışından gelen dört hekim, Endobiliyer RF, tiroid ve meme ablasyonlarını merkezde takip etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'ne gelen 3'ü Suudi Arabistan'dan, 1'i Mısır'dan olmak üzere dört girişimsel radyolog, ESOGÜ Radyoloji Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berat Acu'yu operasyon anında canlı izleme fırsatı buldu.

Kente gelen hekimler; Ali Alsaadi, Mubarak Alqahtani, Ali Alsaadi ve Sherıhan Waheed isimli, 1'i kadın 4 girişimsel radyolog olup, merkezde Endobiliyer RF Ablasyonu, tiroid ablasyonu ve memedeki iyi huylu kitlelerin (fibroadenom) ablasyonu vakalarını gözlemlemek ve eğitim almak için bulundu.

Prof. Dr. Berat Acu, günün vaka programını şöyle aktardı: "Bugün toplam yedi hastamız var. Bu hastalardan üçü, meme kitleleriyle ilgili. Bunlarda kapalı ameliyat dediğimiz, ameliyatsız yöntemle, herhangi bir kesi yapmadan tümörü yakarak hastanın problemini çözeceğiz. İki hastamızda da tiroit ablasyonu yapacağız. Bu da yine ameliyatsız bir çözüm yöntemi olup, tiroit bezini çıkarmadan içerisindeki tümöral dokuyu yakarak hastanın sorununu çözmeyi amaçlıyor. Bir hastamızda ise karaciğerdeki büyük ve iyi huylu bir kitleyi tedavi edeceğiz. Normalde bu tür kitleler cerrahi olarak çıkarıldığında hastada komplikasyon riski çok fazla oluyor, ancak biz onu yine damar içi yöntemle, yani kapalı yöntemle tedavi etmeye çalışacağız. En son hastamızın problemi ise pankreas kanserinin ana safra kanalını tıkamasına bağlı olarak gelişen sarılıktır. Bu sarılığı stent yöntemiyle çözüme kavuşturacağız."

Prof. Dr. Acu, yurtdışından gelen radyologların eğitimine ilişkin şunları ekledi: "Bugün bize dört hekim arkadaş katılıyor; üç Suudi Arabistan’dan, biri de Mısır’dan geliyor. Vakaları biz yapacağız, onlar seyredecekler. Nasıl yaptığımızı ve hangi prosedürleri kullandığımızı öğrenecekler. Ana safra kanalı tümör tarafından tıkandığında hastada sarılık ortaya çıkar. Biz bu tümörü yakma yöntemiyle safra kanalı açıklığını sağlayabiliyor ve böylelikle hastadaki sarılığı ortadan kaldırabiliyoruz. Bu işlemin adı Endobiliyer RF (Radyofrekans) işlemidir. Bu işlem de yine kapalı yöntemle yapılıyor ve hasta için oldukça konforlu, yeni bir tekniktir. Bu tekniği Türkiye’de uyguluyoruz. Evet, hastayı herhangi bir şekilde kesmeden, tamamen kapalı yöntemle o tümörü yakarak oraya bir stent yerleştirmek suretiyle safra kanalını açık tutuyor ve hastadaki sarılık problemini ortadan kaldırıyoruz."

Operasyonu canlı izleyenlerden Sherıhan Waheed, deneyimini şöyle değerlendirdi: "Şu ana kadar gayet etkileyiciydi. Tabii yeni şeyler ve yeni prosedürler göreceğimiz için de heyecanlıyız. Daha önce bir Türk hastanesinde bulunmamıştım; şu an ilk defa bulunuyorum. Gördüğüm kadarıyla gayet iyi organize edilmiş. Umarım gelecekte de ülkelerimiz arasında, özellikle bu yöntemlerle alakalı, operasyon gerçekleştirebiliriz."

ESOGÜ'de gerçekleştirilen bu eğitim ve gözlem programı, girişimsel radyoloji alanında uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımının güçlenmesine katkı sağlıyor.

