MİT, Hakurk'ta PKK/KCK'lı İki Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MİT'ten başarılı operasyon: İki teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK mensubu teröristleri hedef alarak önemli bir başarıya imza attı. Yapılan operasyonda, Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan isimli teröristler Irak'ın Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin planları suya düşürüldü

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, MİT, teröristler Rojda Azad kod adıyla bilinen Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod adlı Serhat Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik terör saldırısı hazırlığı içinde olduğunu tespit etti.

Nokta operasyon başarıyla gerçekleşti

Teröristlerin yerleri detaylı bir şekilde saptandıktan sonra, Hakurk bölgesinin kırsalında gerçekleştirilen nokta operasyonla, haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan bu iki terörist etkisiz hale getirildi. MİT'in bu başarılı operasyonu, terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'lı teröristler Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan'ı Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'lı teröristler Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan'ı Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.