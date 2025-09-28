Mogadişu ve Berbera Limanları Doğu Afrika'nın Zirvesinde — CPPI 2024

Mogadişu ve Berbera limanları CPPI 2024'te Doğu Afrika'nın en iyileri arasında

Dünya Bankası ile S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan 2024 Konteyner Limanı Performans Endeksi (CPPI) sonuçlarına göre, Somali'deki Mogadişu ve Berbera limanları Doğu Afrika'nın en başarılı altyapıları arasında yer aldı.

Sıralama ve kapsam

Endekste dünya genelinde 407, Afrika kıtasında ise 47 liman değerlendirildi. Buna göre Mogadişu Limanı, küresel sıralamada 163’üncü olurken, Doğu Afrika birinciliğini elde etti. Berbera Limanı ise küresel sıralamada 243’üncü olarak bölgesel ikinciliğe yükseldi.

Başarıyı getiren unsurlar

Somali Limanlar ve Deniz Taşımacılığı Bakanlığı, elde edilen başarının arkasında liman otoritelerinin liderliği ve kamu-özel sektör işbirliklerinin bulunduğunu vurguladı. Bakanlık açıklamasında: "İyileştirilmiş yönetişim, dijital sistemlerin kullanımı ve özel sektörle işbirliği sayesinde Somali limanları, artık uluslararası deniz taşımacılığında güvenilir, rekabetçi ve verimli hizmetler sunabilecek seviyeye ulaştı."

Yatırımların etkisi

Somali Federal Hükümeti'nin Mogadişu Limanı'na yaptığı yatırımlar kapsamında modern vinçlerin alınması, terminal tesislerinin genişletilmesi ve altyapının güçlendirilmesiyle limanın etkinliği ve rekabet gücü artırıldı. Bu çalışmaların sonucu olarak Mogadişu Limanı, Afrika’nın en iyi 5 limanı arasında yer aldı.

Mogadişu Limanı, Port Said (Mısır), Tanca-Akdeniz (Fas), Dakar (Senegal) ve Toamasina (Madagaskar) gibi kıtanın önde gelen merkezleriyle birlikte endekste sıralandı.

Gelecek planları

Somali hükümeti, denizcilik sektörünün modernizasyonu için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor. Açıklamada, ülke limanlarının hem kamuya hem de özel sektöre dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edeceği ifade edildi.