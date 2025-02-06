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MSB'den Önemli Açıklama: Filistin Halkının Sürülmesine Kesinlikle Karşıyız

MSB, Filistin halkının Gazze'den sürülmesine ve yerlerinden edilmesine karşı olduklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:01
MSB'den Önemli Açıklama: Filistin Halkının Sürülmesine Kesinlikle Karşıyız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine yönelik sert bir tavır aldıklarını duyurdu. Bu konudaki açıklama, MSB'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Filistin halkının hakları ve toprakları üzerindeki her türlü olumsuz durumun karşısındayız" ifadesini vurguladı. MSB, Filistin halkının onurunu koruma konusundaki kararlılığını yineleyerek, haksız yere yerinden edilen kişilerin geri dönmesi gerektiğini savundu.

Bu açıklama, bölgedeki karmaşık durumun devam ettiği bir dönemde geldi. MSB'nin bu duruşu, Filistin meselesinin uluslararası kamuoyunda tartışılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

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