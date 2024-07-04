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MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğunu ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 21:57
MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta bir askerin şehit düştüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu ve temas esnasında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen temasta Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit olduğu haberi verildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın şehit düşmesi nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler, mesajında şunları kaydetti: "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Pençe-Kilit Operasyonu, Türkiye'nin güney sınırlarında terörist unsurlara karşı yürütülen kapsamlı bir askeri harekâttır. Operasyonun amacı, teröristlerin barınma alanlarını yok etmek ve sınır güvenliğini sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücü terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadelenin bir parçasıdır.

Uzman Çavuş Cebrail Acar, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yaparken teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Bu acı haber, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hem de Türk milletini derinden üzdü.

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