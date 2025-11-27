MSB: Ukrayna’ya Türk askeri iddiaları — Önce ateşkes şartı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya Türk askeri gönderileceğine dair iddialara ilişkin açıklamasında, bölgesel bir göreve katılım için öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Basın toplantısında gündem değerlendirmesi

Basın bilgilendirme toplantısı, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda ülke güvenliğine ilişkin güncel gelişmeleri ve bakanlığın değerlendirmelerini paylaştı.

Sınır güvenliği ve terörle mücadelede son durum

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türkiye’ye yönelik risk ve tehdit unsurlarına karşı yürütülen faaliyetlere dair şu bilgileri aktardı: 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Hudutlarda ve ötesinde arazi arama-tarama ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları devam ediyor. Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 725 kilometre (Tel Rıfat: 302 / Menbic: 423) olarak bildirildi.

Hudutlarımızda yasadışı yollarla geçmeye çalışırken 6’sı terör örgütü mensubu olmak üzere 205 şahıs yakalanmış, 428 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak’tan bugüne kadar yakalananların sayısı 8.999, engellenen kişi sayısı ise 59.458 oldu.

Yerli ve millî savunma sanayii yatırımları

TSK’nın imkân ve kabiliyetleri yerli ve millî ürünlerle güçlendirilmeye devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda 17 kişilik karinalı bot alındı. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ çeşitli silah ve mühimmat teslimatlarını tamamladı. ASFAT liderliğinde yürütülen 8x8 T-155 Panter Obüs Projesi kapsamında prototip kalifikasyon süreçleri başarıyla tamamlandı ve ilk sistem Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından retrofit işlemleri tamamlanan 9’uncu A400M uçağı 21 Kasım’da Hava Kuvvetlerine teslim edildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı bir heyetle EDEX-2025 fuarına katılım sağlayacak (1-4 Aralık). Antalya’da 1-3 Aralık tarihlerinde Bayraktar TB3 SİHA ve alt sistemleri ile müşterek harekât ve güdümlü mermi atış provaları planlanıyor. Ayrıca TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi Projesi kapsamında birinci geminin ilk blok inşasına İstanbul Tersanesi Komutanlığında başlandı.

KKTC ve deniz yetki anlaşmaları

Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin olarak KKTC’nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca Lübnanlı muhataplara denizcilik alanında iş birliğine hazır olunduğu ifade edildi.

Ukrayna’ya asker gönderilme iddiaları

Bakanlık açıklamasında, TSK’nın etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının bölgesel barış ve güvenlik ihtiyaçlarında akla ilk gelen unsur olduğunu vurguladı. Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyon çerçevesi ile hangi ülkenin hangi ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerektiği belirtildi. TSK’nın bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik girişimlere katkı vermeye hazır olduğu kaydedildi.

C-130 kargo uçağı kazası ve orduevi giriş yasağı

Bakanlık, 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen 20 personelin kimlik bilgilerini resmi açıklamadan önce sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlattı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken şehit ailelerinin acısını hiçe sayan paylaşımlarda bulunan emekli askerlerin de tespit edilmesi üzerine bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra orduevlerine girişlerinin yasaklandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya devam etti ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

