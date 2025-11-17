Muazzez Abacı Ankara'da Defnedildi: Türk Sanat Müziği Yasta

Muazzez Abacı Ankara'da defnedildi

Türk Sanat Müziğinin duayeni Muazzez Abacı, 12 Kasım'da ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye'ye getirilerek dün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi.

Tören ve defin

Sanatçının cenazesi Ankara Kocatepe Camii'nde bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Aileden ve meslektaşlardan açıklamalar

Pınar Altınok (amca kızı) duygularını şöyle dile getirdi: "Çok değerli bir aile büyüğümüzü kaybetmenin derin acısı içerisindeyiz. Diğer taraftan da bir ses sanatçısı olarak halkımıza mal olmuş büyük dev Türk müzik hislerinin dev çınarı kendisi, yeri doldurulamaz. Çok değerli birisini, bir çınarı kaybetmenin üzüntüsünü bir arada yaşıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi’nde İstanbul’da çok kıymetli bir tören yapıldı. Cumhurbaşkanımıza ailem adına teşekkürlerimi iletiyorum"

TRT spikeri Mehbare Çelik ise, "Türk Sanat Müziği öksüz kaldı. Gerçekten gelmiş geçmiş en büyük seslerden biridir. Türk Sanat Musikisi’ni 5 yıllık eğitimle son noktasına kadar icra eden ve o konuda asla taviz vermeyen çok büyük bir sanatçı. Çok önemli bir miras bıraktı. Bir daha gelmez. Türk Sanat Müziği’ne bu denli gönül vermiş kişiler onu dinleyerek onun yoluna gitmeye çalışabilirler" dedi.

Müzik kariyeri

Muazzez Abacı müzik kariyerine ilk olarak 1966 yılında Ankara Radyosu'nda başladı. 1973'te ilk plağı ‘Bir Sen Kaldın İçimde Kervan’'ı çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk müziğinin popülerlik kazanmasında önemli rol oynayan isimlerden biri oldu.

Radyo yıllarının ardından İstanbul gazinolarının aranılan assolistlerinden biri haline gelen Abacı, özel hayatındaki nedenlerle sahne ve plak çalışmalarında kesintiler yaşadı. ‘Şakayık’ ve ‘Vurgun’ adlı eserleriyle tanındı. 1990'da Cemal Safi sözleri ve Selçuk Tekay bestesiyle öne çıkan ‘Vurgun’ albümüyle dikkat çekti. 2000'li yılların başlarında müzik gündeminden belirgin şekilde uzaklaşan sanatçı, 2007'de ‘Hayalin İçin Söyle’ TV programında jüri üyeliği yaptı.

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN MUAZZEZ ABACI, ANKARA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.